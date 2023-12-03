https://ria.ru/20231203/volodin-1913423406.html

Володин поздравил юристов с профессиональным праздником

Володин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.12.2023

Володин поздравил юристов с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:21

2023-12-03T09:21

2023-12-03T09:21

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с Днем юриста. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Многое делают для совершенствования законодательства, содействуют укреплению государственности… Желаю успехов и всего наилучшего", - приводятся слова Володина на сайте ГД. По его словам, от профессионализма, компетентности, принципиальности юристов во многом зависит устойчивость и эффективность правовой системы нашей страны.

https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф