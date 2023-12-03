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Володин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.12.2023
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09:21 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/volodin-1913423406.html
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.12.2023
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:21
2023-12-03T09:21
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с Днем юриста. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Многое делают для совершенствования законодательства, содействуют укреплению государственности… Желаю успехов и всего наилучшего", - приводятся слова Володина на сайте ГД. По его словам, от профессионализма, компетентности, принципиальности юристов во многом зависит устойчивость и эффективность правовой системы нашей страны.
https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником

Володин поздравил юристов с профессиональным праздником и пожелал им успехов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД.
"Поздравляю с Днем юриста. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Многое делают для совершенствования законодательства, содействуют укреплению государственности… Желаю успехов и всего наилучшего", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
По его словам, от профессионализма, компетентности, принципиальности юристов во многом зависит устойчивость и эффективность правовой системы нашей страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Вчера, 17:50
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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