https://ria.ru/20231203/volodin-1913423406.html
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.12.2023
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:21
2023-12-03T09:21
2023-12-03T09:21
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с Днем юриста. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Многое делают для совершенствования законодательства, содействуют укреплению государственности… Желаю успехов и всего наилучшего", - приводятся слова Володина на сайте ГД. По его словам, от профессионализма, компетентности, принципиальности юристов во многом зависит устойчивость и эффективность правовой системы нашей страны.
https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником
Володин поздравил юристов с профессиональным праздником и пожелал им успехов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД
.
"Поздравляю с Днем юриста. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Многое делают для совершенствования законодательства, содействуют укреплению государственности… Желаю успехов и всего наилучшего", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
По его словам, от профессионализма, компетентности, принципиальности юристов во многом зависит устойчивость и эффективность правовой системы нашей страны.
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником