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"Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 03.12.2023
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16:40 03.12.2023
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"Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
"Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 03.12.2023
"Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине
Переговоры с Россией закончатся только капитуляцией Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:40
2023-12-03T16:40
политика
в мире
россия
украина
одесса
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Переговоры с Россией закончатся только капитуляцией Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Почему Россия должна вести переговоры на именно сейчас? Зачем им это? Они не проигрывают на поле боя. Они не несут катастрофических потерь. Их экономика работает на полном ходу. Они способны производить больше, чем нужно для проведения операций на передовой. А Украина проигрывает. И проигрывает очень сильно, теряет как и людей, так и ресурсы, а также начинает терять территорию. Единственные переговоры, которые здесь могут состояться, - это переговоры о капитуляции Украины&quot;, — указал эксперт.По его словам, переговоры с Россией будут идти только на условиях Кремля: Украина откажется не только от вступления в НАТО в будущем, но и от определенных городов, таких как Одесса и Харьков.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию.
https://ria.ru/20231203/priznanie-1913454396.html
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политика, в мире, россия, украина, одесса, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), нато
Политика, В мире, Россия, Украина, Одесса, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине

Эксперт Джонсон: переговоры России и Украины закончатся капитуляцией Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Переговоры с Россией закончатся только капитуляцией Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Почему Россия должна вести переговоры на именно сейчас? Зачем им это? Они не проигрывают на поле боя. Они не несут катастрофических потерь. Их экономика работает на полном ходу. Они способны производить больше, чем нужно для проведения операций на передовой. А Украина проигрывает. И проигрывает очень сильно, теряет как и людей, так и ресурсы, а также начинает терять территорию. Единственные переговоры, которые здесь могут состояться, - это переговоры о капитуляции Украины", — указал эксперт.

Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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Вчера, 14:35
По его словам, переговоры с Россией будут идти только на условиях Кремля: Украина откажется не только от вступления в НАТО в будущем, но и от определенных городов, таких как Одесса и Харьков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны стоящих за ним стран о готовности перейти к политическому урегулированию.
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ПолитикаВ миреРоссияУкраинаОдессаСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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