https://ria.ru/20231203/vaktsina-1913506510.html

В Белоруссии готовы представить вакцину от рака легких

В Белоруссии готовы представить вакцину от рака легких - РИА Новости, 03.12.2023

В Белоруссии готовы представить вакцину от рака легких

Директор белорусского предприятия "Академфарм" Юрий Микицкий в интервью телеканалу СТВ в воскресенье сообщил, что совместно с партнерами компания ведет работу... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:34

2023-12-03T21:34

2023-12-03T21:34

экономика

белоруссия

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Директор белорусского предприятия "Академфарм" Юрий Микицкий в интервью телеканалу СТВ в воскресенье сообщил, что совместно с партнерами компания ведет работу над выпуском вакцин, в частности, идет регистрация вакцины от рака легких на белорусском рынке. "С рядом наших зарубежных партнеров, коллег мы ведем работу по вакцинами… на контрактной основе, совместной основе… над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь", - сказал глава предприятия.Он уточнил, что в настоящее время предприятие технологически само не может производить вакцины. Директор предприятия добавил, что с кубинскими партнёрами проведены успешные переговоры. "Мы договорились о целом ряде продуктов, которые мы представим в Беларуси", - отметил Микицкий. Отвечая на вопрос о влиянии западных санкций на работу предприятия, он рассказал, что введённые ограничения поменяли традиционные способы поставки сырья, проведения оплаты, внесли изменения в сертификацию, испытания. "Они не стали забором, они просто изменили. Если раньше у нас была одна транспортная компания, то сейчас три – мы подбираем, какая быстрее и удобнее", - пояснил Микицкий.

https://ria.ru/20230907/astrazeneca-1894757719.html

https://ria.ru/20231108/perparaty-1908255611.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия