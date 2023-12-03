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МО Дании: ВС помогут полиции охранять еврейские учреждения в Копенгагене

МО Дании: ВС помогут полиции охранять еврейские учреждения в Копенгагене - РИА Новости, 03.12.2023

МО Дании: ВС помогут полиции охранять еврейские учреждения в Копенгагене

Вооруженные силы Дании будут содействовать полиции в охране еврейских и израильских учреждений в столице королевства Копенгагене, сообщил министр обороны... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:03

2023-12-03T19:03

2023-12-03T19:03

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Дании будут содействовать полиции в охране еврейских и израильских учреждений в столице королевства Копенгагене, сообщил министр обороны королевства Трульс Лунд Поульсен. "Ситуация в Израиле и Палестине предъявляет очень высокие требования к ресурсам полиции. В том числе на этом фоне принято решение, что вооруженные силы должны оказать поддержку в охране еврейских и израильских учреждений в Копенгагене", - приводятся слова Поульсена в пресс-релизе, опубликованном на сайте минобороны королевства. В релизе отмечается, что ранее армия уже помогала полиции в вопросах охраны, в том числе в Копенгагене, однако в начале 2022 года сотрудничество по данному вопросу было приостановлено. В пресс-релизе на сайте вооруженных сил Дании уточняется, что с начала декабря поддержку полиции будет осуществлять "Караульная рота Датской Королевской лейб-гвардии". Одно из учреждений, в охране которых будут задействованы ВС – копенгагенская синагога, сообщается в релизе. Уточняется, что солдаты будут действовать "всегда под руководством полиции". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/kladbische-1909700597.html

https://ria.ru/20231112/shkola-1909007158.html

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в мире, израиль, дания, копенгаген, хамас, оон, владимир путин