https://ria.ru/20231203/trevoga-1913416057.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T07:39

2023-12-03T07:39

2023-12-03T07:42

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, первым (7.18 мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, затем (7.32 мск) в Киевской.

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киевская область

киев

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