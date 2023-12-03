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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T07:39
2023-12-03T07:39
2023-12-03T07:42
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, первым (7.18 мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, затем (7.32 мск) в Киевской.
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу