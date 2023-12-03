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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:32
2023-12-03T02:32
2023-12-03T02:32
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигнал воздушной тревоги начал распространяться на запад после полуночи (1.00 мск.), когда тревога была объявлена в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях на юго-западе Украины объявили воздушную тревогу