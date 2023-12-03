https://ria.ru/20231203/trassa-1913426688.html
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 03.12.2023
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"
Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:04
2023-12-03T10:04
2023-12-03T11:18
происшествия
авто
ростов-на-дону
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор". "Из-за ДТП нет движения на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону. Организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633 километр", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/avariya-1913375289.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ростов-на-дону
Происшествия, Авто, Ростов-на-Дону
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"
На 656 км трассы М-4 в Воронежской области приостановили движение из-за ДТП
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор".
"Из-за ДТП нет движения на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону. Организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633 километр", - говорится в сообщении.
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