https://ria.ru/20231203/trassa-1913426688.html

В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"

В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 03.12.2023

В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"

Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор". РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:04

2023-12-03T10:04

2023-12-03T11:18

происшествия

авто

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06953cba619c9e1b06d968ae98be67f8.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор". "Из-за ДТП нет движения на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону. Организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633 километр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231202/avariya-1913375289.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ростов-на-дону