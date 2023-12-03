Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 03.12.2023 (обновлено: 11:18 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/trassa-1913426688.html
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 03.12.2023
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"
Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:04
2023-12-03T11:18
происшествия
авто
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06953cba619c9e1b06d968ae98be67f8.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор". "Из-за ДТП нет движения на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону. Организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633 километр", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/avariya-1913375289.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf1988e6a0171b029f5d53ba898e0db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ростов-на-дону
Происшествия, Авто, Ростов-на-Дону
В Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 "Дон"

На 656 км трассы М-4 в Воронежской области приостановили движение из-за ДТП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщил "Автодор".
"Из-за ДТП нет движения на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону. Организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633 километр", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В Саратове столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие
2 декабря, 20:00
 
ПроисшествияАвтоРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала