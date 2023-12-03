https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913451988.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.12.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял до 20 военнослужащих и два автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:12

2023-12-03T14:12

2023-12-03T14:16

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

запорожская область

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял до 20 военнослужащих и два автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

запорожская область

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Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, запорожская область