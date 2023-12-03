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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.12.2023
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14:12 03.12.2023 (обновлено: 14:16 03.12.2023) дополняется ...
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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.12.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял до 20 военнослужащих и два автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:12
2023-12-03T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
запорожская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял до 20 военнослужащих и два автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Запорожская область
Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении в районе Вербового отражены атака ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял до 20 военнослужащих и два автомобиля, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
«
"Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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