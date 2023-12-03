https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913410309.html

Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым

Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 03.12.2023

Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым

Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T06:02

2023-12-03T06:02

2023-12-03T08:40

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "В Запорожской области разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения атаки", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что уничтожить машины было решено при помощи артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". "Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" Новороссийские десантники уничтожили две боевых машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри", - сообщили в МО РФ.

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Уничтожение украинских БМП под Вербовым в Запорожской области Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. 2023-12-03T06:02 true PT0M28S

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запорожская область, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность