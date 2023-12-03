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Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 03.12.2023
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым
Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:02
2023-12-03T06:02
2023-12-03T08:40
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "В Запорожской области разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения атаки", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что уничтожить машины было решено при помощи артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". "Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" Новороссийские десантники уничтожили две боевых машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри", - сообщили в МО РФ.
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Уничтожение украинских БМП под Вербовым в Запорожской области
Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
2023-12-03T06:02
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым
МО: новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым в Запорожье