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Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 03.12.2023 (обновлено: 08:40 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913410309.html
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 03.12.2023
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым
Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:02
2023-12-03T08:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "В Запорожской области разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения атаки", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что уничтожить машины было решено при помощи артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". "Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" Новороссийские десантники уничтожили две боевых машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913409087.html
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Уничтожение украинских БМП под Вербовым в Запорожской области
Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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запорожская область, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым

МО: новороссийские десантники уничтожили БМП ВСУ под Вербовым в Запорожье

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Артиллерия Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила колонну из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В Запорожской области разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения атаки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что уничтожить машины было решено при помощи артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет".
"Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" Новороссийские десантники уничтожили две боевых машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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