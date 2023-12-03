https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913408443.html
Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении
Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили военные объекты и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:06
2023-12-03T05:06
2023-12-03T05:06
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили военные объекты и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства демонстрируется предполетная подготовка пары штурмовиков, вылет на боевое задание, выход в район цели, пуск неуправляемых авиаракет С-13 с малых высот, маневр отворота с запуском тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - говорится в описании к видео. Как уточнили в ведомстве, экипажи Су-25 "нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении".
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении
МО: Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили военные объекты и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.
На кадрах ведомства демонстрируется предполетная подготовка пары штурмовиков, вылет на боевое задание, выход в район цели, пуск неуправляемых авиаракет С-13 с малых высот, маневр отворота с запуском тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета.
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"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - говорится в описании к видео.
Как уточнили в ведомстве, экипажи Су-25 "нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении".
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