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Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913408114.html
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:03
2023-12-03T05:03
специальная военная операция на украине
старомайорское
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского", - сказал он.
старомайорское
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старомайорское, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Войска пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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