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Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:03
2023-12-03T05:03
2023-12-03T05:03
специальная военная операция на украине
старомайорское
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского", - сказал он.
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Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на Южнодонецком направлении