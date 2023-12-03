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Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023

Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T05:03

2023-12-03T05:03

2023-12-03T05:03

специальная военная операция на украине

старомайорское

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские военные на Южнодонецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского", - сказал он.

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2023

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старомайорское, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность