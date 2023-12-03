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ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:01
2023-12-03T05:01
2023-12-03T08:18
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — сказал Чехов.Он пояснил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. В свою очередь, тяжелая огнеметная система атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.Всего, по данным Минобороны, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта. Потери Украины на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях за этот период составили в совокупности примерно 2875 военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: группировка российских войск "Восток" уничтожила до 110 военных ВСУ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — сказал Чехов.
Он пояснил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. В свою очередь, тяжелая огнеметная система атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.
Всего, по данным Минобороны, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта. Потери Украины на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях за этот период составили в совокупности примерно 2875 военнослужащих.
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