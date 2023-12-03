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ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 03.12.2023 (обновлено: 08:18 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913407999.html
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.12.2023
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:01
2023-12-03T08:18
специальная военная операция на украине
константиновка
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — сказал Чехов.Он пояснил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. В свою очередь, тяжелая огнеметная система атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.Всего, по данным Минобороны, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта. Потери Украины на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях за этот период составили в совокупности примерно 2875 военнослужащих.
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константиновка, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили около 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: группировка российских войск "Восток" уничтожила до 110 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили около 110 военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля", — сказал Чехов.
Он пояснил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. В свою очередь, тяжелая огнеметная система атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.
Всего, по данным Минобороны, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта. Потери Украины на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях за этот период составили в совокупности примерно 2875 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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