https://ria.ru/20231203/snegopad-1913507739.html
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада
Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T21:51
2023-12-03T21:51
2023-12-04T09:51
авто
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской областях, расстояние между которыми составляет около 6 километров, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили полностью перекрыли движение в одном направлении, большую часть стоящих машин составляют грузовые автомобили, дорога на данном участке дороги не почищена. Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
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авто, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада
На подмосковной трассе А-108 фуры и легковушки не могут проехать из-за снегопада