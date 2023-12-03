https://ria.ru/20231203/snegopad-1913507739.html

В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада

В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023

В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада

Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T21:51

2023-12-03T21:51

2023-12-04T09:51

авто

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской областях, расстояние между которыми составляет около 6 километров, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили полностью перекрыли движение в одном направлении, большую часть стоящих машин составляют грузовые автомобили, дорога на данном участке дороги не почищена. Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.

https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html

московская область (подмосковье)

москва

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авто, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец