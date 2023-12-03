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В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
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21:51 03.12.2023 (обновлено: 09:51 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913507739.html
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада
Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T21:51
2023-12-04T09:51
авто
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской областях, расстояние между которыми составляет около 6 километров, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили полностью перекрыли движение в одном направлении, большую часть стоящих машин составляют грузовые автомобили, дорога на данном участке дороги не почищена. Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html
московская область (подмосковье)
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авто, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада

На подмосковной трассе А-108 фуры и легковушки не могут проехать из-за снегопада

© РИА НовостиОчередь из фур и легковых автомобилей на трассе А-108 в Московской области. 3 декабря 2023
Очередь из фур и легковых автомобилей на трассе А-108 в Московской области. 3 декабря 2023
© РИА Новости
Очередь из фур и легковых автомобилей на трассе А-108 в Московской области. 3 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Десятки фур и легковых автомобилей стоят на трассе А-108 (Московское большое кольцо) между населенными пунктами Площево и Воронино в Московской и Владимирской областях, расстояние между которыми составляет около 6 километров, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили полностью перекрыли движение в одном направлении, большую часть стоящих машин составляют грузовые автомобили, дорога на данном участке дороги не почищена.
Раннее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
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АвтоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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