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Москвичей предупредили о мощном снегопаде - РИА Новости, 03.12.2023
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10:18 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913427140.html
Москвичей предупредили о мощном снегопаде
Москвичей предупредили о мощном снегопаде - РИА Новости, 03.12.2023
Москвичей предупредили о мощном снегопаде
Сильные снегопады, метели и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:18
2023-12-03T10:18
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сильные снегопады, метели и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон из-за северо-восточных ветров и снежного ненастья окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы начала сезона. "В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня временами сильный снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 4-6 градусов, по области минус 2-7 градусов", - уточнил метеоролог. По словам синоптика, столичный регион в воскресенье атакует мощный циклон "Оливер". Это редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся всего двое суток назад над Лигурией. Уже в ближайшие часы он обрушится на междуречье Оки и Волги обильными снегопадами, сопровождаемыми усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200-400 метров и заносами на дорогах. Метеоролог сообщил, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня воскресенья до утра понедельника может составить 11-16 миллиметров, это 1/3 от всей месячной нормы. Из-за этого к 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы. "Мало того, такого снежного покрова не было последние 19 лет - рекорд для этого дня принадлежит 1952 и 2004 годам, когда снегомерная линейка провалилась на глубину 30 сантиметров", - рассказал Тишковец. Ветер в столичном регионе будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. "Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", - добавил синоптик.
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о мощном снегопаде

В Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады и до минус шести градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сильные снегопады, метели и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, температурный фон из-за северо-восточных ветров и снежного ненастья окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы начала сезона.
"В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня временами сильный снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 4-6 градусов, по области минус 2-7 градусов", - уточнил метеоролог.
По словам синоптика, столичный регион в воскресенье атакует мощный циклон "Оливер". Это редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся всего двое суток назад над Лигурией. Уже в ближайшие часы он обрушится на междуречье Оки и Волги обильными снегопадами, сопровождаемыми усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200-400 метров и заносами на дорогах.
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Метеоролог сообщил, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня воскресенья до утра понедельника может составить 11-16 миллиметров, это 1/3 от всей месячной нормы. Из-за этого к 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы.
"Мало того, такого снежного покрова не было последние 19 лет - рекорд для этого дня принадлежит 1952 и 2004 годам, когда снегомерная линейка провалилась на глубину 30 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Ветер в столичном регионе будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
"Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", - добавил синоптик.
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ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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