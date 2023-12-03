https://ria.ru/20231203/snegopad-1913427140.html

Москвичей предупредили о мощном снегопаде

Москвичей предупредили о мощном снегопаде - РИА Новости, 03.12.2023

Москвичей предупредили о мощном снегопаде

Сильные снегопады, метели и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:18

2023-12-03T10:18

2023-12-03T10:18

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сильные снегопады, метели и до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температурный фон из-за северо-восточных ветров и снежного ненастья окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы начала сезона. "В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня временами сильный снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 4-6 градусов, по области минус 2-7 градусов", - уточнил метеоролог. По словам синоптика, столичный регион в воскресенье атакует мощный циклон "Оливер". Это редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся всего двое суток назад над Лигурией. Уже в ближайшие часы он обрушится на междуречье Оки и Волги обильными снегопадами, сопровождаемыми усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200-400 метров и заносами на дорогах. Метеоролог сообщил, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня воскресенья до утра понедельника может составить 11-16 миллиметров, это 1/3 от всей месячной нормы. Из-за этого к 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы. "Мало того, такого снежного покрова не было последние 19 лет - рекорд для этого дня принадлежит 1952 и 2004 годам, когда снегомерная линейка провалилась на глубину 30 сантиметров", - рассказал Тишковец. Ветер в столичном регионе будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. "Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец