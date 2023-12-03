В Москве выпало рекордное количество осадков
Леус: в Москве побит суточный рекорд на 3 декабря по количеству выпавших осадков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Александровском саду у стен Московского Кремля
Снег в Александровском саду у стен Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"В Москве обновлен сточный рекорд по количеству выпавших осадков. За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", - говорится в сообщении.
Так как снег еще продолжает идти, точное значение нового рекорда станет известно только после 21.00 по местному времени, уточнил синоптик.
По предварительным данным, больше всего осадков в столичном регионе выпало в центре Москвы, на Балчуге, и в подмосковном Долгопрудном. Там на метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров снега.
Позже метеоролог подтвердил, что итоговое рекордное значение по осадкам - именно 11 миллиметров.
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"Итак, теперь точное значение нового суточного рекорда по количеству выпавших осадков в Москве для 3 декабря составляет 11 миллиметров", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что в воскресенье обновился суточный рекорд по количеству осадков и в подмосковном Можайске. Там за день выпало 14 миллиметров снега. Это на четыре миллиметра выше прежнего достижения 1940 года.