https://ria.ru/20231203/sneg-1913493715.html

В Москве выпало рекордное количество осадков

В Москве выпало рекордное количество осадков - РИА Новости, 03.12.2023

В Москве выпало рекордное количество осадков

Суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:48

2023-12-03T19:48

2023-12-03T22:10

общество

москва

долгопрудный

михаил леус

новый год

можайск

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве обновлен сточный рекорд по количеству выпавших осадков. За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", - говорится в сообщении. Так как снег еще продолжает идти, точное значение нового рекорда станет известно только после 21.00 по местному времени, уточнил синоптик. По предварительным данным, больше всего осадков в столичном регионе выпало в центре Москвы, на Балчуге, и в подмосковном Долгопрудном. Там на метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров снега.Позже метеоролог подтвердил, что итоговое рекордное значение по осадкам - именно 11 миллиметров."Итак, теперь точное значение нового суточного рекорда по количеству выпавших осадков в Москве для 3 декабря составляет 11 миллиметров", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что в воскресенье обновился суточный рекорд по количеству осадков и в подмосковном Можайске. Там за день выпало 14 миллиметров снега. Это на четыре миллиметра выше прежнего достижения 1940 года.

https://ria.ru/20231203/aeroporty-1913500609.html

москва

долгопрудный

можайск

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Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 2023-12-03T19:48 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, долгопрудный, михаил леус, новый год, можайск