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В Москве выпало рекордное количество осадков - РИА Новости, 03.12.2023
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19:48 03.12.2023 (обновлено: 22:10 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/sneg-1913493715.html
В Москве выпало рекордное количество осадков
В Москве выпало рекордное количество осадков - РИА Новости, 03.12.2023
В Москве выпало рекордное количество осадков
Суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:48
2023-12-03T22:10
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве обновлен сточный рекорд по количеству выпавших осадков. За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", - говорится в сообщении. Так как снег еще продолжает идти, точное значение нового рекорда станет известно только после 21.00 по местному времени, уточнил синоптик. По предварительным данным, больше всего осадков в столичном регионе выпало в центре Москвы, на Балчуге, и в подмосковном Долгопрудном. Там на метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров снега.Позже метеоролог подтвердил, что итоговое рекордное значение по осадкам - именно 11 миллиметров.&quot;Итак, теперь точное значение нового суточного рекорда по количеству выпавших осадков в Москве для 3 декабря составляет 11 миллиметров&quot;, - сообщил Леус.Синоптик отметил, что в воскресенье обновился суточный рекорд по количеству осадков и в подмосковном Можайске. Там за день выпало 14 миллиметров снега. Это на четыре миллиметра выше прежнего достижения 1940 года.
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долгопрудный
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Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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общество, москва, долгопрудный, михаил леус, новый год, можайск
Общество, Москва, Долгопрудный, Михаил Леус, Новый год, Можайск
В Москве выпало рекордное количество осадков

Леус: в Москве побит суточный рекорд на 3 декабря по количеству выпавших осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Александровском саду у стен Московского Кремля
Снег в Александровском саду у стен Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Александровском саду у стен Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в столице выпало 10 миллиметров снега, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве обновлен сточный рекорд по количеству выпавших осадков. За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", - говорится в сообщении.
Так как снег еще продолжает идти, точное значение нового рекорда станет известно только после 21.00 по местному времени, уточнил синоптик.
По предварительным данным, больше всего осадков в столичном регионе выпало в центре Москвы, на Балчуге, и в подмосковном Долгопрудном. Там на метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров снега.
Позже метеоролог подтвердил, что итоговое рекордное значение по осадкам - именно 11 миллиметров.
«

"Итак, теперь точное значение нового суточного рекорда по количеству выпавших осадков в Москве для 3 декабря составляет 11 миллиметров", - сообщил Леус.

Синоптик отметил, что в воскресенье обновился суточный рекорд по количеству осадков и в подмосковном Можайске. Там за день выпало 14 миллиметров снега. Это на четыре миллиметра выше прежнего достижения 1940 года.
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ОбществоМоскваДолгопрудныйМихаил ЛеусНовый годМожайск
 
 
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