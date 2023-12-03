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В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние - РИА Новости, 03.12.2023
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04:55 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/siyanie-1913407766.html
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние - РИА Новости, 03.12.2023
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние
Редкое явление - северное сияние - наблюдалось в Хабаровском крае, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в воскресенье. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T04:55
2023-12-03T04:55
хабаровский край
дальний восток
россия
общество
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Редкое явление - северное сияние - наблюдалось в Хабаровском крае, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в воскресенье. "Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление, но обычное для Заполярья. "Новогодние гирлянды" в верхних слоях атмосферы наблюдались даже в Приморском крае. Северное сияние дальневосточники фиксировали примерно с 23 часов по хабаровскому времени. Небеса в разных точках региона светились от 15 минут до часа", - сообщает "Хабавиа". Отмечается, что это первая нынешней зимой магнитная буря с классом опасности G2 – второй по пятибалльной шкале. Утром в субботу шторм вновь набрал силу, а это значит, что сияние может повториться и в ночь на воскресенье, уточняет авиакомпания. Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального района имени Лазо Александр Кох, увидеть такое на данной широте - невероятное везение: красные и зелёные переливы света были видны почти надо всеми северными и центральными районами края, а также вблизи регионального центра. Фотографиями северного сияния делились пользователи соцсетей Аяна, Нелькана, Охотска, Джигды, Хабаровска. По данным любителей-астрологов, обычно такое явление можно наблюдать не южнее 50 градусов северной широты, и то далеко не часто. Но сияние на широте 48 градусов - уникальное событие. Это стало возможным из-за солнечного выброса, направленного точно в сторону планеты, который дошел до региона в тёмное время суток и при ясном небе.
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хабаровский край, дальний восток, россия, общество
Хабаровский край, Дальний Восток, Россия, Общество
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние

Жители Хабаровского края наблюдали редкое северное сияние

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Редкое явление - северное сияние - наблюдалось в Хабаровском крае, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в воскресенье.
"Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление, но обычное для Заполярья. "Новогодние гирлянды" в верхних слоях атмосферы наблюдались даже в Приморском крае. Северное сияние дальневосточники фиксировали примерно с 23 часов по хабаровскому времени. Небеса в разных точках региона светились от 15 минут до часа", - сообщает "Хабавиа".
Отмечается, что это первая нынешней зимой магнитная буря с классом опасности G2 – второй по пятибалльной шкале. Утром в субботу шторм вновь набрал силу, а это значит, что сияние может повториться и в ночь на воскресенье, уточняет авиакомпания.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального района имени Лазо Александр Кох, увидеть такое на данной широте - невероятное везение: красные и зелёные переливы света были видны почти надо всеми северными и центральными районами края, а также вблизи регионального центра.
Фотографиями северного сияния делились пользователи соцсетей Аяна, Нелькана, Охотска, Джигды, Хабаровска. По данным любителей-астрологов, обычно такое явление можно наблюдать не южнее 50 градусов северной широты, и то далеко не часто. Но сияние на широте 48 градусов - уникальное событие. Это стало возможным из-за солнечного выброса, направленного точно в сторону планеты, который дошел до региона в тёмное время суток и при ясном небе.
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