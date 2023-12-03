https://ria.ru/20231203/siyanie-1913407766.html
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние - РИА Новости, 03.12.2023
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние
Редкое явление - северное сияние - наблюдалось в Хабаровском крае, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в воскресенье. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T04:55
2023-12-03T04:55
2023-12-03T04:55
хабаровский край
дальний восток
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768153730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9604095e97da4148448f606f4a53905.jpg
ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Редкое явление - северное сияние - наблюдалось в Хабаровском крае, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в воскресенье. "Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление, но обычное для Заполярья. "Новогодние гирлянды" в верхних слоях атмосферы наблюдались даже в Приморском крае. Северное сияние дальневосточники фиксировали примерно с 23 часов по хабаровскому времени. Небеса в разных точках региона светились от 15 минут до часа", - сообщает "Хабавиа". Отмечается, что это первая нынешней зимой магнитная буря с классом опасности G2 – второй по пятибалльной шкале. Утром в субботу шторм вновь набрал силу, а это значит, что сияние может повториться и в ночь на воскресенье, уточняет авиакомпания. Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального района имени Лазо Александр Кох, увидеть такое на данной широте - невероятное везение: красные и зелёные переливы света были видны почти надо всеми северными и центральными районами края, а также вблизи регионального центра. Фотографиями северного сияния делились пользователи соцсетей Аяна, Нелькана, Охотска, Джигды, Хабаровска. По данным любителей-астрологов, обычно такое явление можно наблюдать не южнее 50 градусов северной широты, и то далеко не часто. Но сияние на широте 48 градусов - уникальное событие. Это стало возможным из-за солнечного выброса, направленного точно в сторону планеты, который дошел до региона в тёмное время суток и при ясном небе.
https://ria.ru/20231105/siyanie-1907639606.html
хабаровский край
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768153730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61a67a3bea57456b8da4e91adf2b62a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, дальний восток, россия, общество
Хабаровский край, Дальний Восток, Россия, Общество
В Хабаровском крае наблюдали редкое северное сияние
Жители Хабаровского края наблюдали редкое северное сияние
ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Редкое явление - северное сияние - наблюдалось в Хабаровском крае, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" в воскресенье.
"Жители всех регионов Дальнего Востока России
в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление, но обычное для Заполярья. "Новогодние гирлянды" в верхних слоях атмосферы наблюдались даже в Приморском крае
. Северное сияние дальневосточники фиксировали примерно с 23 часов по хабаровскому времени. Небеса в разных точках региона светились от 15 минут до часа", - сообщает "Хабавиа".
Отмечается, что это первая нынешней зимой магнитная буря с классом опасности G2 – второй по пятибалльной шкале. Утром в субботу шторм вновь набрал силу, а это значит, что сияние может повториться и в ночь на воскресенье, уточняет авиакомпания.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального района имени Лазо Александр Кох, увидеть такое на данной широте - невероятное везение: красные и зелёные переливы света были видны почти надо всеми северными и центральными районами края, а также вблизи регионального центра.
Фотографиями северного сияния делились пользователи соцсетей Аяна, Нелькана, Охотска
, Джигды, Хабаровска
. По данным любителей-астрологов, обычно такое явление можно наблюдать не южнее 50 градусов северной широты, и то далеко не часто. Но сияние на широте 48 градусов - уникальное событие. Это стало возможным из-за солнечного выброса, направленного точно в сторону планеты, который дошел до региона в тёмное время суток и при ясном небе.
Над Новосибирском увидели северное сияние