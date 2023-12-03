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Российские военные передали гумпомощь жителям сирийского поселка
Российские военные передали гумпомощь жителям сирийского поселка - РИА Новости, 03.12.2023
Российские военные передали гумпомощь жителям сирийского поселка
Российские военные передали 300 продовольственных наборов жителям поселка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:23
2023-12-03T06:23
2023-12-03T06:23
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские военные передали 300 продовольственных наборов жителям поселка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск, сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ. "Российские военнослужащие передали гумпомощь жителям поселка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск. В рамках гуманитарной акции военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон передали нуждающимся 300 продовольственных наборов, содержащих по 10 килограммов продуктов питания, и одну тонну вещевого имущества", - говорится в сообщении. Кроме того, в поселке развернули медицинский пункт, где военные врачи осмотрели жителей и выдали необходимые медикаменты. Отмечается, что всего российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел более 3630 гуманитарных акций и передал 7689 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости нуждающимся жителям Сирии.
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в мире, сирия, россия
Российские военные передали гумпомощь жителям сирийского поселка
МО: российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийского поселка