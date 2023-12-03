https://ria.ru/20231203/samolet-1913422777.html

В аэропорту Мюнхена самолет под весом снега встал на дыбы

В аэропорту Мюнхена самолет под весом снега встал на дыбы - РИА Новости, 03.12.2023

В аэропорту Мюнхена самолет под весом снега встал на дыбы

Бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа в мюнхенском аэропорту из-за налипшего на него снега, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:10

2023-12-03T09:10

2023-12-03T09:10

в мире

мюнхен

германия

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа в мюнхенском аэропорту из-за налипшего на него снега, сообщили РИА Новости в компании и пресс-службе воздушной гавани. Ранее в соцсетях распространилось видео с самолетом Cessna Citation X, который потерял равновесие из-за налипшего на хвостовое оперение и двигатели снега. В постах утверждалось, что самолет якобы должен был направиться в Дубай на климатическую конференцию COP28, посвященную в том числе борьбе с глобальным потеплением. "Этот самолет действительно является одной из машин нашей компании. Причиной происшествия стал сильный снегопад", - сообщил представитель Bairline. В авиакомпании опровергли информацию, что самолет должен был направиться на климатическую конференцию в Дубай. Подлинность распространившихся в соцсетях кадров также подтвердили в пресс-службе аэропорта Мюнхена, добавив, что самолет удалось вернуть в исходное положение. Вылеты всех рейсов из мюнхенского аэропорта приостановлены до утра воскресенья из-за сильного снегопада.

https://ria.ru/20231202/samolet-1913332371.html

мюнхен

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мюнхен, германия