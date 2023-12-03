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Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ
По меньшей мере 11 ракет было выпущено по центральной части Израиля со стороны сектора Газа за ночь, большинство из них были перехвачены, сообщает израильский... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T07:17
2023-12-03T07:17
2023-12-03T07:17
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 11 ракет было выпущено по центральной части Израиля со стороны сектора Газа за ночь, большинство из них были перехвачены, сообщает израильский портал Ynet. "По меньшей мере 11 ракет были выпущены в субботу вечером из сектора Газа по центру Израиля, большинство из них было перехвачено (системой ПРО - ред.) "Железным куполом", - пишет портал. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части и на юге страны. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. ЦАХАЛ заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ
Ynet: не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля со стороны Газы