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Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
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07:17 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/rakety-1913415017.html
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ
По меньшей мере 11 ракет было выпущено по центральной части Израиля со стороны сектора Газа за ночь, большинство из них были перехвачены, сообщает израильский... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T07:17
2023-12-03T07:17
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 11 ракет было выпущено по центральной части Израиля со стороны сектора Газа за ночь, большинство из них были перехвачены, сообщает израильский портал Ynet. "По меньшей мере 11 ракет были выпущены в субботу вечером из сектора Газа по центру Израиля, большинство из них было перехвачено (системой ПРО - ред.) "Железным куполом", - пишет портал. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части и на юге страны. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. ЦАХАЛ заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
https://ria.ru/20231203/izrail-1913408751.html
израиль
палестина
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля из Газы, пишут СМИ

Ynet: не менее 11 ракет за ночь выпустили по центру Израиля со стороны Газы

© AP Photo / Fatima ShbairЗапуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере 11 ракет было выпущено по центральной части Израиля со стороны сектора Газа за ночь, большинство из них были перехвачены, сообщает израильский портал Ynet.
«
"По меньшей мере 11 ракет были выпущены в субботу вечером из сектора Газа по центру Израиля, большинство из них было перехвачено (системой ПРО - ред.) "Железным куполом", - пишет портал.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о сиренах воздушной тревоги в центральной части и на юге страны.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. ЦАХАЛ заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В Израиле проводят расследование из-за осечки "Железного купола", пишут СМИ
05:13
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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