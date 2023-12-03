https://ria.ru/20231203/rakety-1913414354.html

США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.12.2023

США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году с целью сдерживания влияния Китая, сообщил изданию... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T07:12

2023-12-03T07:12

2023-12-03T07:12

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году с целью сдерживания влияния Китая, сообщил изданию Nikkei Asia представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс. "Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны для усиления сдерживания Китая, сообщил Nikkei представитель США", - пишет издание. По словам Филлипса, рассматриваются варианты размещения наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Представитель армии тем не менее не сообщил подробностей о том, где и когда именно могут быть развернуты американские ракеты. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась: ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки, привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств.

https://ria.ru/20231127/rakety-1912131624.html

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в мире, сша, китай, джо байден, дональд трамп