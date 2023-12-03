https://ria.ru/20231203/punkt-1913489561.html

Спецоперация, 3 декабря: ВС России уничтожили командный пункт ВСУ "Восток"

Спецоперация, 3 декабря: ВС России уничтожили командный пункт ВСУ "Восток" - РИА Новости, 03.12.2023

Спецоперация, 3 декабря: ВС России уничтожили командный пункт ВСУ "Восток"

О помощи Киеву со стороны Запада, атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:19

2023-12-03T19:19

2023-12-03T20:07

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. О помощи Киеву со стороны Запада, атаках ВСУ на российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские войска нанесли удар по заглубленному командному пункту центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска, сообщили в Минобороны. Кроме того, удалось поразить склады горючего у Миргорода в Полтавской области и в Хмельницком, арсенал боеприпасов в Николаевской области и хранилище снарядов 113-й бригады теробороны ВСУ в районе Липцов в Харьковской области. Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 107 районах. В течение воскресенья также сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины. На Купянском направлении российские войска уничтожили до 95 военных и четыре единицы техники ВСУ. На Краснолиманском направлении удалось отразить атаку украинского штурмового отряда в районе Ямполовки в ДНР. Потери противника составили до 250 военных и два автомобиля. Также российские подразделения отразили атаку украинских солдат в районе Вербового в Запорожской области и нанесли удары по живой силе противника у Работино. Потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 20 военных и два автомобиля. На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли до 300 человек и шесть единиц техники, на Южнодонецком — до 85 человек убитыми и ранеными и пять единиц техники. В свою очередь, на Херсонском направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD". Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили восемь беспилотников, две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, а также снаряд РСЗО HIMARS. Совокупные потери ВСУ на разных направлениях за сутки составили порядка 815 военных и свыше 20 единиц различной техники. Террористические атаки киевского режимаУкраинские военные нанесли удар, предположительно, 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по салону красоты в Ленинском районе Донецка. В результате ранения получили шесть мирных жителей, сообщил корреспондент РИА Новости.Всего по сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за сутки украинские военные обстреляли территорию республики 12 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов: повреждено шесть жилых домов и два объекта социальной инфраструктуры, еще два мирных жителя получили ранения. В свою очередь, Совет по правам человека планирует на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 декабря поднять вопросы в том числе по теме спецоперации, сообщил РИА Новости ответственный секретарь совета. Помощь УкраинеМинистр обороны США Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии, заявил, что Вашингтон проводит самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также вполовину нарастил финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Глава Пентагона отметил, что около 50 миллиардов долларов будут направлены на модернизацию ОПК. Как отметил в беседе с РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, американский ВПК реагирует на внешние обстоятельства достаточно гибко, есть консолидированное решение Запада по поддержке Украины в ближайшие два-три года, поэтому Украина не будет брошена на произвол судьбы: США до последнего будут ее накачивать оружием и деньгами "для продолжения боевых действий и противостояния с Россией".В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в социальной сети X похвалил Остина за то, что тот указал истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США. Он назвал шефа Пентагона "искренним человеком".

https://ria.ru/20231203/shag-1913438469.html

https://ria.ru/20231203/kontrol-1913486155.html

https://ria.ru/20231203/pomosch-1913484277.html

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