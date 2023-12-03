https://ria.ru/20231203/propavshie-1913397055.html

В РВИО назвали число пропавших без вести в Великую Отечественную войну

В РВИО назвали число пропавших без вести в Великую Отечественную войну - РИА Новости, 03.12.2023

В РВИО назвали число пропавших без вести в Великую Отечественную войну

Пропавшими без вести в Великую Отечественную войну все еще считаются более два миллионов советских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:05

2023-12-03T00:05

2023-12-03T00:36

общество

россия

москва

ленинградское шоссе

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пропавшими без вести в Великую Отечественную войну все еще считаются более два миллионов советских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.В России 3 декабря проходит День Неизвестного Солдата. Эту памятную дату, учрежденную в 2014 году, выбрали, поскольку именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах Неизвестного Солдата перенесли из братской могилы на Ленинградском шоссе и торжественно перезахоронили у стен Кремля."Работа по поиску павших в Великую Отечественную солдат Красной армии продолжается до сих пор — пропавшими без вести сегодня числятся более два миллионов человек. Неизвестных солдат, благодаря стараниям поисковиков, становится меньше, однако учитывая "темпы" этих работ — число опознанных воинов, — выяснение судеб и перезахоронение останков займет еще несколько десятков лет", — отметил Мягков.Историк напомнил, что в начале 90-х годов комиссия Генштаба Вооруженных сил России определила общую цифру безвозвратных потерь Красной армии в годы Великой Отечественной войны — 8,6 миллиона солдат."Сколько из них было пропавших без вести — определить трудно, поскольку большинство военнопленных в годы войны также проходили в СССР как пропавшие без вести, разделить все эти категории было тяжело. Тем не менее, благодаря обнаруживаемым вместе с останками солдатским медальонам и подписанным вещам (котелкам, ложкам и так далее), также восстанавливаются конкретные имена павших", — пояснил собеседник агентства.По данным Мягкова, с момента создания РВИО его поисковые отряды нашли более 11 тысяч останков советских бойцов, из них 800 человек удалось идентифицировать.Мягков выразил надежду, что помочь ускорить процесс идентификации погибших в Великую Отечественную смогут внедряемые сегодня технологии искусственного интеллекта: "Например, благодаря ИИ в будущем станет возможно идентифицировать личность бойца и восстановить его внешность по останкам".

https://ria.ru/20231202/mbr-1913288404.html

https://ria.ru/20231202/geroi-1913313235.html

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общество, россия, москва, ленинградское шоссе, российское военно-историческое общество (рвио)