Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников
Минобороны предложило внести изменения к состоянию здоровья для призывников в РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске
Призывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, следует из опубликованного на портале правовой информации анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.
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"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — говорится в тексте.
Речь идет о гражданах, которые:
- подлежат призыву на военную службу;
- поступают на военную службу по контракту;
- поступают в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;
- поступают в мобилизационный людской резерв;
- призываются на военные сборы.
Положение о военно-врачебной экспертизе, в частности, определяет перечень болезней, при которых людям присваивают ту или иную категорию годности к службе.
В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024-го.
При рассмотрении в Госдуме в первом чтении проект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет, а также переходный период до 2026 года. Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде.