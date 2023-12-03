https://ria.ru/20231203/prizyvniki-1913509838.html

Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости, 04.12.2023

Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, следует из опубликованного на портале правовой информации... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T22:25

2023-12-03T22:25

2023-12-04T00:05

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

призыв

здоровье

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, следует из опубликованного на портале правовой информации анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе. "Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — говорится в тексте.Речь идет о гражданах, которые:Положение о военно-врачебной экспертизе, в частности, определяет перечень болезней, при которых людям присваивают ту или иную категорию годности к службе.В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024-го.При рассмотрении в Госдуме в первом чтении проект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет, а также переходный период до 2026 года. Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде.

https://ria.ru/20231001/sluzhba-1899457695.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), призыв, здоровье