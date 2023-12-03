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Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости, 04.12.2023
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22:25 03.12.2023 (обновлено: 00:05 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/prizyvniki-1913509838.html
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников - РИА Новости, 04.12.2023
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников
Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, следует из опубликованного на портале правовой информации... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T22:25
2023-12-04T00:05
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
призыв
здоровье
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, следует из опубликованного на портале правовой информации анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе. &quot;Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции&quot;, — говорится в тексте.Речь идет о гражданах, которые:Положение о военно-врачебной экспертизе, в частности, определяет перечень болезней, при которых людям присваивают ту или иную категорию годности к службе.В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024-го.При рассмотрении в Госдуме в первом чтении проект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет, а также переходный период до 2026 года. Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), призыв, здоровье
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Призыв, Здоровье
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны предложило внести изменения к состоянию здоровья для призывников в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске
Призывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, следует из опубликованного на портале правовой информации анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.
«

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — говорится в тексте.

Речь идет о гражданах, которые:
  • подлежат призыву на военную службу;
  • поступают на военную службу по контракту;
  • поступают в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;
  • поступают в мобилизационный людской резерв;
  • призываются на военные сборы.
Положение о военно-врачебной экспертизе, в частности, определяет перечень болезней, при которых людям присваивают ту или иную категорию годности к службе.
В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024-го.
При рассмотрении в Госдуме в первом чтении проект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет, а также переходный период до 2026 года. Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПризывЗдоровье
 
 
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