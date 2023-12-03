https://ria.ru/20231203/priznanie-1913454396.html
В Пентагоне сделали неожиданное признание о конфликте на Украине
В Пентагоне сделали неожиданное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 03.12.2023
В Пентагоне сделали неожиданное признание о конфликте на Украине
Конфликт на Украине закончится не только военным путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:35
2023-12-03T14:35
2023-12-03T15:21
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не только военным путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне."Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение", — заявил военный.При этом он утверждает, что Соединенные Штаты могут способствовать дипломатическому решению конфликта между Украиной и Россией.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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В Пентагоне сделали неожиданное признание о конфликте на Украине
Генерал Браун исключил завершение конфликта на Украине только военным путем