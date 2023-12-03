Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/predmet-1913463278.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке - РИА Новости, 03.12.2023
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщает... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:48
2023-12-03T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
сцкк
нато
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860381883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41edbeb570f75da9e9997d5d5d40f392.jpg
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, в 11.30 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Зайцево, а с 11.35 мск по 11.40 мск - восемь снарядов того же калибра по Ясиноватскому району. Представительство также сообщило, что с 12.00 мск по 12.45 мск украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке. В 14.25 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231203/donetsk-1913444461.html
https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913461664.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860381883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7afd2bb66d144e54967366f20e6140b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Никитовский район Горловки

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВС Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Последствия удара по салону красоты в Донецке со стороны ВСУ
При обстреле ВСУ салона красоты в Донецке пострадали шесть человек
Вчера, 13:01
По данным ведомства, в 11.30 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Зайцево, а с 11.35 мск по 11.40 мск - восемь снарядов того же калибра по Ясиноватскому району.
Представительство также сообщило, что с 12.00 мск по 12.45 мск украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке. В 14.25 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаСЦККНАТОУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала