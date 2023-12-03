https://ria.ru/20231203/predmet-1913463278.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке - РИА Новости, 03.12.2023

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщает... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:48

2023-12-03T15:48

2023-12-03T15:48

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, в 11.30 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Зайцево, а с 11.35 мск по 11.40 мск - восемь снарядов того же калибра по Ясиноватскому району. Представительство также сообщило, что с 12.00 мск по 12.45 мск украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке. В 14.25 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231203/donetsk-1913444461.html

https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913461664.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика