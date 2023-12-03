https://ria.ru/20231203/pozhar-1913500489.html

В Туапсинском районе загорелся лес

В Туапсинском районе загорелся лес - РИА Новости, 03.12.2023

В Туапсинском районе загорелся лес

Лесной пожар произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, площадь возгорания сухой травы достигла 1,5 гектара, населенным пунктам ничего не угрожает,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T20:51

2023-12-03T20:51

2023-12-03T20:51

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Лесной пожар произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, площадь возгорания сухой травы достигла 1,5 гектара, населенным пунктам ничего не угрожает, сообщили в телеграм-канале пресс-службы районной администрации. "В Гойтхском участковом лесничестве произошло возгорание сухой травы. Пожар тушат, его площадь, по последним данным, составляет 1,5 гектара. Населенными пунктам ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении задействованы более 50 человек и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912208484.html

туапсинский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край