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В Туапсинском районе загорелся лес - РИА Новости, 03.12.2023
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20:51 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913500489.html
В Туапсинском районе загорелся лес
В Туапсинском районе загорелся лес - РИА Новости, 03.12.2023
В Туапсинском районе загорелся лес
Лесной пожар произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, площадь возгорания сухой травы достигла 1,5 гектара, населенным пунктам ничего не угрожает,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T20:51
2023-12-03T20:51
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Лесной пожар произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, площадь возгорания сухой травы достигла 1,5 гектара, населенным пунктам ничего не угрожает, сообщили в телеграм-канале пресс-службы районной администрации. "В Гойтхском участковом лесничестве произошло возгорание сухой травы. Пожар тушат, его площадь, по последним данным, составляет 1,5 гектара. Населенными пунктам ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении задействованы более 50 человек и 13 единиц техники.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
В Туапсинском районе загорелся лес

На Кубани в Туапсинском районе произошел лесной пожар на площади полтора гектара

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара в Краснодарском крае
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Лесной пожар произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, площадь возгорания сухой травы достигла 1,5 гектара, населенным пунктам ничего не угрожает, сообщили в телеграм-канале пресс-службы районной администрации.
«
"В Гойтхском участковом лесничестве произошло возгорание сухой травы. Пожар тушат, его площадь, по последним данным, составляет 1,5 гектара. Населенными пунктам ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении задействованы более 50 человек и 13 единиц техники.
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27 ноября, 17:54
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский край
 
 
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