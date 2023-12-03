https://ria.ru/20231203/pozhar-1913494544.html

На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре

На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре - РИА Новости, 03.12.2023

На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:56

2023-12-03T19:56

2023-12-03T20:22

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Расследование контролируется прокуратурой Москвы.Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на 10 этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. Сообщалось, что из горевшей квартиры специалисты спасли троих человек, в том числе двух детей. Их передали врачам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)