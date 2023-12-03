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На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре - РИА Новости, 03.12.2023
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19:56 03.12.2023 (обновлено: 20:22 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913494544.html
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре - РИА Новости, 03.12.2023
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:56
2023-12-03T20:22
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Расследование контролируется прокуратурой Москвы.Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на 10 этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. Сообщалось, что из горевшей квартиры специалисты спасли троих человек, в том числе двух детей. Их передали врачам.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре

Заведено дело после смерти двух детей при пожар на улице Библиотечная в Москве

© Прокуратура Москвы/TelegramПоследствия пожара в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве
Последствия пожара в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве
© Прокуратура Москвы/Telegram
Последствия пожара в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"Четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Расследование контролируется прокуратурой Москвы.
Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на 10 этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. Сообщалось, что из горевшей квартиры специалисты спасли троих человек, в том числе двух детей. Их передали врачам.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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