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На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре - РИА Новости, 03.12.2023
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:56
2023-12-03T19:56
2023-12-03T20:22
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Расследование контролируется прокуратурой Москвы.Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на 10 этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. Сообщалось, что из горевшей квартиры специалисты спасли троих человек, в том числе двух детей. Их передали врачам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На улице Библиотечная в Москве два ребенка погибли при пожаре
Заведено дело после смерти двух детей при пожар на улице Библиотечная в Москве