https://ria.ru/20231203/pozhar-1913493872.html
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек - РИА Новости, 03.12.2023
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек
Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:50
2023-12-03T19:50
2023-12-03T20:56
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По информации ведомства, в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на десятом этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. "Из горящей квартиры специалисты спасли троих, в том числе двух детей. Их передали врачам. Еще одного жильца с этажа выше. Также огнеборцы ведомства эвакуировали 30 человек", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек
В центре Москвы из горящей квартиры спасли взрослого и двух детей