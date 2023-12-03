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В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек - РИА Новости, 03.12.2023
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19:50 03.12.2023 (обновлено: 20:56 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913493872.html
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек - РИА Новости, 03.12.2023
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек
Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:50
2023-12-03T20:56
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По информации ведомства, в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на десятом этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. "Из горящей квартиры специалисты спасли троих, в том числе двух детей. Их передали врачам. Еще одного жильца с этажа выше. Также огнеборцы ведомства эвакуировали 30 человек", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек

В центре Москвы из горящей квартиры спасли взрослого и двух детей

© Фото : МЧС Росси/TelegramПожар в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве
Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : МЧС Росси/Telegram
Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По информации ведомства, в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на десятом этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров.
«
"Из горящей квартиры специалисты спасли троих, в том числе двух детей. Их передали врачам. Еще одного жильца с этажа выше. Также огнеборцы ведомства эвакуировали 30 человек", - говорится в сообщении.
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