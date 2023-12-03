https://ria.ru/20231203/pozhar-1913493872.html

В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек

В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек - РИА Новости, 03.12.2023

В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек

Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:50

2023-12-03T19:50

2023-12-03T20:56

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в центре Москвы трех человек, в том числе двух детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По информации ведомства, в воскресенье в Центральном административном округе горела квартира на десятом этаже многоэтажки. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. "Из горящей квартиры специалисты спасли троих, в том числе двух детей. Их передали врачам. Еще одного жильца с этажа выше. Также огнеборцы ведомства эвакуировали 30 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/pozhar-1913449880.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)