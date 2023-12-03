https://ria.ru/20231203/pozhar-1913449880.html
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2023
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили
Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:50
2023-12-03T13:50
2023-12-03T13:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913449469_0:250:579:576_1920x0_80_0_0_7363574801e8709a5cdaf6cf0e6b3356.png
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщала ранее столичная прокуратура. "Столичные огнеборцы МЧС России потушили пожар в кафе. На севере-востоке Москвы горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек". - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913445488.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913449469_0:196:579:630_1920x0_80_0_0_ae34a8c2c3255e9474b8eb9006d34700.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили, информации о пострадавших нет