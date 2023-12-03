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Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2023
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13:50 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913449880.html
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2023
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили
Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:50
2023-12-03T13:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщала ранее столичная прокуратура. "Столичные огнеборцы МЧС России потушили пожар в кафе. На севере-востоке Москвы горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек". - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили

Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили, информации о пострадавших нет

© Прокуратура Москвы/TelegramТушение пожара в районе Алексеевский в Москве. Стоп-кадр видео
Тушение пожара в районе Алексеевский в Москве. Стоп-кадр видео
© Прокуратура Москвы/Telegram
Тушение пожара в районе Алексеевский в Москве. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщала ранее столичная прокуратура.
"Столичные огнеборцы МЧС России потушили пожар в кафе. На севере-востоке Москвы горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек". - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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