https://ria.ru/20231203/pozhar-1913449880.html

Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили

Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2023

Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушили

Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:50

2023-12-03T13:50

2023-12-03T13:50

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в кафе на северо-востоке Москвы, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщала ранее столичная прокуратура. "Столичные огнеборцы МЧС России потушили пожар в кафе. На севере-востоке Москвы горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек". - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20231203/pozhar-1913445488.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)