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В КЧР потушили пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса - РИА Новости, 03.12.2023
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13:17 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913445488.html
В КЧР потушили пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса
В КЧР потушили пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса - РИА Новости, 03.12.2023
В КЧР потушили пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса
Пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:17
2023-12-03T13:17
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в ресторане на территории административно-делового центра "Лунная поляна", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС сообщили, что на площади 2000 квадратных метров горит ресторан, расположенный на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии. В ведомстве уточнили, что происходит загорание "в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра Лунная поляна".
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КЧР потушили пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса

В КЧР потушили пожар в недействующем ресторане "Вкус гор"

© МЧС РФПожар в ресторане на территории административно-делового центра Лунная поляна в Карачаево-Черкессии. Стоп-кадр видео
Пожар в ресторане на территории административно-делового центра Лунная поляна в Карачаево-Черкессии. Стоп-кадр видео
© МЧС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в ресторане на территории административно-делового центра "Лунная поляна", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что на площади 2000 квадратных метров горит ресторан, расположенный на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии. В ведомстве уточнили, что происходит загорание "в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра Лунная поляна".
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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