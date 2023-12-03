https://ria.ru/20231203/pozhar-1913432318.html

В КЧР локализовали пожар в недействующем ресторане "Вкус гор"

В КЧР локализовали пожар в недействующем ресторане "Вкус гор" - РИА Новости, 03.12.2023

В КЧР локализовали пожар в недействующем ресторане "Вкус гор"

Пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:17

2023-12-03T11:17

2023-12-03T11:25

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в ресторане на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В 10 часов 36 минут пожар локализован", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС сообщили, что на площади 2000 квадратных метров горит ресторан, расположенный на территории горнолыжного комплекса "Лунная поляна" в Карачаево-Черкессии. В ведомстве уточнили, что происходит загорание "в недействующем ресторане "Вкус гор" на территории административно-делового центра Лунная поляна". К тушению привлечено более 50 человек, 15 единиц техники.

https://ria.ru/20231202/pozhar-1913388528.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)