https://ria.ru/20231203/pozhar-1913431650.html
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове - РИА Новости, 03.12.2023
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в жилом доме на улице Заречной в Саратове, сообщило следственное... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:10
2023-12-03T11:10
2023-12-03T11:10
происшествия
саратов
заречный
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в жилом доме на улице Заречной в Саратове, сообщило следственное управление СК РФ по Саратовской области в своем Telegram-канале. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина следственным отделом по Заводскому району города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 3-летнего мальчика в результате пожара в городе Саратове", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, 2 декабря соседи обнаружили возгорание квартиры одного из домов на улице Заречной города Саратова. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в квартире было обнаружено тело 3-летнего мальчика без признаков жизни. В региональном ГУ МЧС сообщали, что после пожара также были госпитализированы две женщины. Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую судебные экспертизы, они продолжают устанавливать все обстоятельства пожара.
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913412861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, заречный, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Заречный, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове
СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в доме в Саратове