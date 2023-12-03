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СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове - РИА Новости, 03.12.2023
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11:10 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913431650.html
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове - РИА Новости, 03.12.2023
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в жилом доме на улице Заречной в Саратове, сообщило следственное... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:10
2023-12-03T11:10
происшествия
саратов
заречный
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в жилом доме на улице Заречной в Саратове, сообщило следственное управление СК РФ по Саратовской области в своем Telegram-канале. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина следственным отделом по Заводскому району города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 3-летнего мальчика в результате пожара в городе Саратове", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, 2 декабря соседи обнаружили возгорание квартиры одного из домов на улице Заречной города Саратова. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в квартире было обнаружено тело 3-летнего мальчика без признаков жизни. В региональном ГУ МЧС сообщали, что после пожара также были госпитализированы две женщины. Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую судебные экспертизы, они продолжают устанавливать все обстоятельства пожара.
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происшествия, саратов, заречный, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Заречный, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в доме в Саратове

СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в доме в Саратове

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в жилом доме на улице Заречной в Саратове, сообщило следственное управление СК РФ по Саратовской области в своем Telegram-канале.
«
"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина следственным отделом по Заводскому району города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 3-летнего мальчика в результате пожара в городе Саратове", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, 2 декабря соседи обнаружили возгорание квартиры одного из домов на улице Заречной города Саратова. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в квартире было обнаружено тело 3-летнего мальчика без признаков жизни.
В региональном ГУ МЧС сообщали, что после пожара также были госпитализированы две женщины.
Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую судебные экспертизы, они продолжают устанавливать все обстоятельства пожара.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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Вчера, 06:42
 
ПроисшествияСаратовЗаречныйРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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