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Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали - РИА Новости, 03.12.2023
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06:42 03.12.2023 (обновлено: 06:46 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913412861.html
Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали
Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали - РИА Новости, 03.12.2023
Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали
Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:42
2023-12-03T06:46
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в субботу прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горели торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, а затем было ликвидировано открытое горение."В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913409373.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), россия
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан), Россия
Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали

МЧС: пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью ликвидировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в субботу прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горели торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, а затем было ликвидировано открытое горение.
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"В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
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