https://ria.ru/20231203/pozhar-1913412861.html

Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали

Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали - РИА Новости, 03.12.2023

Пожар в Набережных Челнах полностью ликвидировали

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T06:42

2023-12-03T06:42

2023-12-03T06:46

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок на площади 6,8 тысячи квадратных метров, полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в субботу прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горели торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, а затем было ликвидировано открытое горение."В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/pozhar-1913409373.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), россия