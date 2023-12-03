Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 03.12.2023 (обновлено: 08:41 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913409373.html
При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей
При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 03.12.2023
При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей
При пожаре в деревянном бараке в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей, сообщили на сайте прокуратуры региона. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T05:34
2023-12-03T08:41
происшествия
хабаровский край
охотский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913416200_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_f3e7a7c1ccbafec31d079180d4d0bc66.jpg
ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. При пожаре в деревянном бараке в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей, сообщили на сайте прокуратуры региона.&quot;В Охотском районе прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей при пожаре. Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего поселка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)&quot;, — говорится в заявлении надзорного ведомства.Как уточнил краевой главк МЧС, при тушении огня спасатели обнаружили тела пяти человек без признаков жизни. Оказав первую помощь, они смогли вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения, которого затем доставили в Охотскую районную больницу. Женщину и детей спасти не удалось. Еще трое эвакуированных обратились за медицинской помощью. Их диагноз — отравление продуктами горения легкой степени.На месте происшествия работают дознаватели Госпожнадзора, рассматривающие несколько причин возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение требований эксплуатации электрооборудования. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал.По информации спасателей, огонь загорелся в деревянном двухэтажном бараке в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы эвакуировало на улицу по лестничным маршам пять человек. Возгорание ликвидировали в 4:30 местного времени в воскресенье. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели стена на кухне, домашние вещи и мебель.Прокуратура района даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудило уголовное дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20231202/pozhar-1913370146.html
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
хабаровский край
охотский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913416200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_723f9d09a7bf66f210bd49fcb06e8fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, охотский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Хабаровский край, Охотский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей

Прокуратура: в Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей

© ФотоСотрудники МЧС России работают на месте пожара в деревянном жилом доме в рабочем поселке Охотск
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в деревянном жилом доме в рабочем поселке Охотск - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в деревянном жилом доме в рабочем поселке Охотск
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. При пожаре в деревянном бараке в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей, сообщили на сайте прокуратуры региона.
«

"В Охотском районе прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей при пожаре. Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего поселка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)", — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Как уточнил краевой главк МЧС, при тушении огня спасатели обнаружили тела пяти человек без признаков жизни. Оказав первую помощь, они смогли вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения, которого затем доставили в Охотскую районную больницу. Женщину и детей спасти не удалось. Еще трое эвакуированных обратились за медицинской помощью. Их диагноз — отравление продуктами горения легкой степени.
На месте происшествия работают дознаватели Госпожнадзора, рассматривающие несколько причин возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение требований эксплуатации электрооборудования. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
При пожаре в жилом доме в Саратове погиб ребенок
Вчера, 19:11
По информации спасателей, огонь загорелся в деревянном двухэтажном бараке в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы эвакуировало на улицу по лестничным маршам пять человек. Возгорание ликвидировали в 4:30 местного времени в воскресенье. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели стена на кухне, домашние вещи и мебель.
Прокуратура района даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудило уголовное дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах
27 июня, 11:54
 
ПроисшествияХабаровский крайОхотский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала