При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей
Прокуратура: в Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
© ФотоСотрудники МЧС России работают на месте пожара в деревянном жилом доме в рабочем поселке Охотск
© Фото
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в деревянном жилом доме в рабочем поселке Охотск
ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. При пожаре в деревянном бараке в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей, сообщили на сайте прокуратуры региона.
«
"В Охотском районе прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей при пожаре. Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего поселка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)", — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Как уточнил краевой главк МЧС, при тушении огня спасатели обнаружили тела пяти человек без признаков жизни. Оказав первую помощь, они смогли вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения, которого затем доставили в Охотскую районную больницу. Женщину и детей спасти не удалось. Еще трое эвакуированных обратились за медицинской помощью. Их диагноз — отравление продуктами горения легкой степени.
На месте происшествия работают дознаватели Госпожнадзора, рассматривающие несколько причин возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение требований эксплуатации электрооборудования. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал.
По информации спасателей, огонь загорелся в деревянном двухэтажном бараке в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы эвакуировало на улицу по лестничным маршам пять человек. Возгорание ликвидировали в 4:30 местного времени в воскресенье. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели стена на кухне, домашние вещи и мебель.
Прокуратура района даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудило уголовное дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).