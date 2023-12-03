https://ria.ru/20231203/pozhar-1913409373.html

При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей

При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 03.12.2023

При пожаре в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей

При пожаре в деревянном бараке в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей, сообщили на сайте прокуратуры региона. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T05:34

2023-12-03T05:34

2023-12-03T08:41

происшествия

хабаровский край

охотский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. При пожаре в деревянном бараке в Хабаровском крае погибли женщина и трое детей, сообщили на сайте прокуратуры региона."В Охотском районе прокуратура проводит проверку в связи с гибелью людей при пожаре. Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по улице Лермонтова рабочего поселка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей (5, 7 и 15 лет)", — говорится в заявлении надзорного ведомства.Как уточнил краевой главк МЧС, при тушении огня спасатели обнаружили тела пяти человек без признаков жизни. Оказав первую помощь, они смогли вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения, которого затем доставили в Охотскую районную больницу. Женщину и детей спасти не удалось. Еще трое эвакуированных обратились за медицинской помощью. Их диагноз — отравление продуктами горения легкой степени.На месте происшествия работают дознаватели Госпожнадзора, рассматривающие несколько причин возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение требований эксплуатации электрооборудования. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал.По информации спасателей, огонь загорелся в деревянном двухэтажном бараке в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы эвакуировало на улицу по лестничным маршам пять человек. Возгорание ликвидировали в 4:30 местного времени в воскресенье. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели стена на кухне, домашние вещи и мебель.Прокуратура района даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбудило уголовное дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20231202/pozhar-1913370146.html

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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происшествия, хабаровский край, охотский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия