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Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах возросло до 11 - РИА Новости, 04.12.2023
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23:42 03.12.2023 (обновлено: 09:35 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/pogibshie-1913514661.html
Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах возросло до 11
Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах возросло до 11 - РИА Новости, 04.12.2023
Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах возросло до 11
Число погибших в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до 11 человек, число пострадавших... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T23:42
2023-12-04T09:35
в мире
филиппины
россия
исламское государство
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до 11 человек, число пострадавших достигло 46, сообщила газета Manila Times. "Подтверждена смерть не менее 11 человек (в результате взрыва - ред.) ... Около 46 человек были госпитализированы", - сообщает Manila Times.Ранее говорилось, что жертвами взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао стали четыре человека, еще десять пострадали. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков передавало, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, филиппины, россия, исламское государство
В мире, Филиппины, Россия, Исламское государство
Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах возросло до 11

Manila Times: число погибших в теракте в филиппинском университете выросло до 11

© AFP 2023 / MERLYN MANOSСпортзал университета на юге Филиппин, где произошел взрыв. 3 декабря 2023
Спортзал университета на юге Филиппин, где произошел взрыв. 3 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / MERLYN MANOS
Спортзал университета на юге Филиппин, где произошел взрыв. 3 декабря 2023
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до 11 человек, число пострадавших достигло 46, сообщила газета Manila Times.
«
"Подтверждена смерть не менее 11 человек (в результате взрыва - ред.) ... Около 46 человек были госпитализированы", - сообщает Manila Times.
Ранее говорилось, что жертвами взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао стали четыре человека, еще десять пострадали. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков передавало, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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