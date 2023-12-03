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В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке - РИА Новости, 03.12.2023
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке
Полиция задержала подозреваемого в гибели старшеклассника на остановке в Иркутске, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:42
2023-12-03T18:42
2023-12-03T19:02
происшествия
иркутск
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в гибели старшеклассника на остановке в Иркутске, сообщается на сайте МВД. "Оперативники Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", — подчеркнули в ведомстве.В МВД отметили, что накануне в соцсетях появились сообщения о конфликте между несовершеннолетними, в результате которого погиб старшеклассник. Пользователи связывали инцидент с популярным сериалом. В свою очередь, в ведомстве опровергли эту информацию. Как заявил сам подозреваемый, этот сериал он не смотрел.Ранее в Следственного комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Там также заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников конфликта. Их доставили из Качугского района в Иркутск на допрос.Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
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Задержание подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка в Иркутске
Уголовное дело заведено в Иркутске после убийства подростка на остановке общественного транспорта, сообщает СУСК РФ региона.
2023-12-03T18:42
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, россия
Происшествия, Иркутск, Россия
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве старшеклассника на остановке