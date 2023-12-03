https://ria.ru/20231203/podozrevaemyy-1913485738.html

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке - РИА Новости, 03.12.2023

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве подростка на остановке

Полиция задержала подозреваемого в гибели старшеклассника на остановке в Иркутске, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:42

2023-12-03T18:42

2023-12-03T19:02

происшествия

иркутск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913467760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fc55d689436f0bcd0b5bb8a77e6f1a9.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в гибели старшеклассника на остановке в Иркутске, сообщается на сайте МВД. "Оперативники Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", — подчеркнули в ведомстве.В МВД отметили, что накануне в соцсетях появились сообщения о конфликте между несовершеннолетними, в результате которого погиб старшеклассник. Пользователи связывали инцидент с популярным сериалом. В свою очередь, в ведомстве опровергли эту информацию. Как заявил сам подозреваемый, этот сериал он не смотрел.Ранее в Следственного комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Там также заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников конфликта. Их доставили из Качугского района в Иркутск на допрос.Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20231201/mat-1913219409.html

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка в Иркутске Уголовное дело заведено в Иркутске после убийства подростка на остановке общественного транспорта, сообщает СУСК РФ региона. 2023-12-03T18:42 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, россия