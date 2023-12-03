https://ria.ru/20231203/podmoskove-1913427336.html

Форум "Мы – Россия" собрал почти 500 ребят из Подмосковья и новых регионов

Форум "Мы – Россия" собрал почти 500 ребят из Подмосковья и новых регионов - РИА Новости, 03.12.2023

Форум "Мы – Россия" собрал почти 500 ребят из Подмосковья и новых регионов

Молодежный форум "Мы – Россия", проходящий при поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева в Наро-Фоминском округе с 1 по 3 декабря, собрал около... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:21

2023-12-03T10:21

2023-12-03T10:21

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

луганская народная республика

херсонская область

андрей воробьев

даниил безсонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/28/1557172836_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_fe3a8dcdfb29c930553cc0b536091087.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Молодежный форум "Мы – Россия", проходящий при поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева в Наро-Фоминском округе с 1 по 3 декабря, собрал около 400 ребят из всех муниципалитетов региона, а также порядка 100 – из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба главы и правительства Подмосковья. Форум стал центральным событием года для молодежи в Подмосковье. Организатором мероприятия выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. "<…> При подготовке форума мы очень хотели, чтобы он стал для вас интересным, полезным, чтобы вы нашли друзей, получили новые эмоции и впечатления. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали к нам из новых регионов, знаю, что дорога была долгой и непростой. Дружите, относитесь друг к другу с любовью, знакомьтесь, находите хороших товарищей, которые будут готовы всегда вам подставить плечо — это очень важно. Как говорит наш губернатор: "Команда — это все". Так мы обязательно победим", – сказала глава профильного ведомства Екатерина Швелидзе, слова которой привели в пресс-службе. На форуме прошли интересные паблик-токи известных спикеров. Перед ребятами выступил военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий на Донбассе, бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. "Я постарался донести молодежи определенные смыслы, объяснить, насколько важно сегодня информационное противоборство, как противник, используя инфотехнологии, может влиять на социальные группы или на каждого отдельного человека, на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть под манипуляции. А для этого нужно просто всегда думать, что ты читаешь, смотришь. В первую очередь, необходимо ограничить себя от негативной информации, понять, кому она выгодна. Потом определить первоисточник и дальше уже разбирать по содержанию, по логике происходящего на видео или в текстах. <…> Считаю, что такие мероприятия крайне важны, работу с молодежью нужно проводить регулярно". – цитирует пресс-служба Безсонова. С лекцией об истории, информационных войнах, технологиях работы с массовым сознанием перед участниками форума выступил глава информационных проектов новых регионов "АНО Диалог Регионы" Максим Коринчевский. "Мне очень понравилась встреча. Аудитория была активной, ребята задавали вопросы, которые я и не ожидал услышать - не думал, что молодые люди так сильно интересуются современными политическими течениями. Мы говорили о цензуре, вирусах, злосчастных фейках, о том, чем действительно может навредить информация, если ее не проверять. Люди зачастую даже не видят, откуда в них "прилетает", если мы говорим про обстрелы, раненых. Они читают об этом в разных интернет-каналах, где не всегда бывает достоверная информация", — сказал Коринчевский, его слова приводятся в сообщении. На форуме также работали тематические секции: "Публичные выступления", "Тактическая медицина", "Создание мероприятий", "Новая идеология". Кроме того, состоялся концерт, хедлайнером которого стал военный корреспондент и рэп-певец из Мариуполя Аким Апачев. Выступили также молодые музыканты – финалистки вокального конкурса "Таврида.Арт" PEGAS и ВЕРЕНИЦА. Сегодня, в заключительный день, для гостей из новых регионов состоится сессия "Как получить грант для реализации своих проектов".

https://ria.ru/20231201/rossiya-1913044114.html

https://ria.ru/20231201/podmoskove-1913154155.html

московская область (подмосковье)

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), луганская народная республика, херсонская область , андрей воробьев, даниил безсонов