https://ria.ru/20231203/pnevmoniya-1913514826.html

СМИ: врачи заявили о росте пневмонии среди детей в нескольких странах

СМИ: врачи заявили о росте пневмонии среди детей в нескольких странах - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: врачи заявили о росте пневмонии среди детей в нескольких странах

Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, в США всплеск болезни... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T23:58

2023-12-03T23:58

2023-12-04T00:00

в мире

китай

здоровье - общество

франция

дания

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131995/85/1319958540_46:0:1954:1073_1920x0_80_0_0_88a860266fc298a73ac760c3a56636a0.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, в США всплеск болезни зарегистрировали в штате Огайо, сообщает CNN."Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе штата Огайо", - отмечает телеканал. Как заявляет CNN, цитируя представителей здравоохранения штата Огайо, в округе Уоррен наблюдают более высокое, чем обычно, число случаев пневмонии у детей: с августа были зарегистрированы 142 случая заболевания. По данным телеканала, бактерия может вызывать вспышки пневмонии каждые "один или три года". "Мы ожидаем, что некоторые сезоны будут более тяжелыми для инфекций от микоплазмы, чем другие, и определенно кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие годы", - приводит телеканал заявление специалиста по педиатрическим инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта доктора Бадди Крича. Ранее телеканал BFMTV заявлял, что Генеральная дирекция здравоохранения Франции уведомила медучреждения о "необычном всплеске" заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране на фоне сообщений о распространении пневмонии в КНР. В середине октября представители нацкомиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.

https://ria.ru/20231201/pnevmoniya-1913260181.html

https://ria.ru/20231201/pnevmoniya-1913186944.html

китай

франция

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, здоровье - общество, франция, дания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)