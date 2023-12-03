https://ria.ru/20231203/peremirie-1913457854.html

Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое

Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое - РИА Новости, 03.12.2023

Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое

Папа римский Франциск огорчен прекращением действия перемирия между Израилем и Палестиной и выразил надежды на достижение нового соглашения. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:09

2023-12-03T15:09

2023-12-03T15:13

израиль

палестина

ватикан

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355650_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_b01544e3c6161add18c6a4a737e5d1fd.jpg

ВАТИКАН, 3 дек - РИА Новости. Папа римский Франциск огорчен прекращением действия перемирия между Израилем и Палестиной и выразил надежды на достижение нового соглашения. "В Израиле и Палестине ситуация тяжелая. Огорчает, что перемирие было нарушено, это означает гибель людей, разрушения и несчастье. Немало заложников было освобождено, но многие другие еще находятся в Газе", - говорилось в словах понтифика, произнесенных после традиционной воскресной проповеди. Ранее служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни снова не появится на площади святого Петра и обратится к верующим по видео из своей резиденции. После короткого объявления понтифик сообщил, что за него выступит представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, который прочел проповедь и в прошлое воскресенье. По словам понтифика, семьи заложников "увидели свет и надежду на то, чтобы вновь обнять дорогих себе людей". "В Газе много страдания, не хватает предметов первой необходимости. Я надеюсь, что все вовлеченные стороны могут достигнуть нового соглашения для прекращения огня и найти отличные от оружия решения и попробовать пойти по смелым путям мира", - привел Браида слова папы Франциска. В субботу служба печати Святого престола сообщила, что состояние здоровья папа Римского улучшается, у него нет температуры, и он продолжает "соответствующее лечение". В четверг папа Франциск заявил, что продолжает лечение от легочного заболевания, которое он назвал "острым инфекционным бронхитом".

https://ria.ru/20231202/peremirie-1913343226.html

https://ria.ru/20231201/obstrely-1913285862.html

израиль

палестина

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, палестина, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году