https://ria.ru/20231203/peremirie-1913457854.html
Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое
Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое - РИА Новости, 03.12.2023
Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое
Папа римский Франциск огорчен прекращением действия перемирия между Израилем и Палестиной и выразил надежды на достижение нового соглашения. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:09
2023-12-03T15:09
2023-12-03T15:13
израиль
палестина
ватикан
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАТИКАН, 3 дек - РИА Новости. Папа римский Франциск огорчен прекращением действия перемирия между Израилем и Палестиной и выразил надежды на достижение нового соглашения. "В Израиле и Палестине ситуация тяжелая. Огорчает, что перемирие было нарушено, это означает гибель людей, разрушения и несчастье. Немало заложников было освобождено, но многие другие еще находятся в Газе", - говорилось в словах понтифика, произнесенных после традиционной воскресной проповеди. Ранее служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни снова не появится на площади святого Петра и обратится к верующим по видео из своей резиденции. После короткого объявления понтифик сообщил, что за него выступит представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, который прочел проповедь и в прошлое воскресенье. По словам понтифика, семьи заложников "увидели свет и надежду на то, чтобы вновь обнять дорогих себе людей". "В Газе много страдания, не хватает предметов первой необходимости. Я надеюсь, что все вовлеченные стороны могут достигнуть нового соглашения для прекращения огня и найти отличные от оружия решения и попробовать пойти по смелым путям мира", - привел Браида слова папы Франциска. В субботу служба печати Святого престола сообщила, что состояние здоровья папа Римского улучшается, у него нет температуры, и он продолжает "соответствующее лечение". В четверг папа Франциск заявил, что продолжает лечение от легочного заболевания, которое он назвал "острым инфекционным бронхитом".
https://ria.ru/20231202/peremirie-1913343226.html
https://ria.ru/20231201/obstrely-1913285862.html
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израиль, палестина, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Ватикан, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Папа римский огорчен прекращением перемирия в Газе и надеется на новое
Папа римский Франциск огорчен прекращением перемирия между Израилем и Палестиной
ВАТИКАН, 3 дек - РИА Новости. Папа римский Франциск огорчен прекращением действия перемирия между Израилем и Палестиной и выразил надежды на достижение нового соглашения.
«
"В Израиле и Палестине ситуация тяжелая. Огорчает, что перемирие было нарушено, это означает гибель людей, разрушения и несчастье. Немало заложников было освобождено, но многие другие еще находятся в Газе", - говорилось в словах понтифика, произнесенных после традиционной воскресной проповеди.
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Ранее служба печати Святого престола сообщила, что понтифик из-за болезни снова не появится на площади святого Петра и обратится к верующим по видео из своей резиденции.
После короткого объявления понтифик сообщил, что за него выступит представитель Госсекретариата Ватикана
монсеньор Паоло Лука Браида, который прочел проповедь и в прошлое воскресенье.
По словам понтифика, семьи заложников "увидели свет и надежду на то, чтобы вновь обнять дорогих себе людей".
«
"В Газе много страдания, не хватает предметов первой необходимости. Я надеюсь, что все вовлеченные стороны могут достигнуть нового соглашения для прекращения огня и найти отличные от оружия решения и попробовать пойти по смелым путям мира", - привел Браида слова папы Франциска.
В субботу служба печати Святого престола сообщила, что состояние здоровья папа Римского улучшается, у него нет температуры, и он продолжает "соответствующее лечение".
В четверг папа Франциск заявил, что продолжает лечение от легочного заболевания, которое он назвал "острым инфекционным бронхитом".
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