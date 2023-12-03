Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом
Белый дом: Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам о заложниках
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
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"На данный момент ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров. Я думаю, важно помнить, как это развалилось: ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что США не перестают предпринимать усилия, чтобы вновь были достигнуты договоренности о гуманитарных паузах.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.