https://ria.ru/20231203/peregovory-1913483632.html

Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом

Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.12.2023

Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом

Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T18:23

2023-12-03T18:23

2023-12-04T00:09

в мире

израиль

сша

катар

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. "На данный момент ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров. Я думаю, важно помнить, как это развалилось: ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают", - сказал Кирби.Он подчеркнул, что США не перестают предпринимать усилия, чтобы вновь были достигнуты договоренности о гуманитарных паузах. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231203/udary-1913464246.html

израиль

сша

катар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, катар, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году