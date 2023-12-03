Рейтинг@Mail.ru
Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 03.12.2023 (обновлено: 00:09 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/peregovory-1913483632.html
Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом
Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.12.2023
Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом
Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T18:23
2023-12-04T00:09
в мире
израиль
сша
катар
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911887618_0:64:1537:928_1920x0_80_0_0_356b57a9f78385c14999db416ebfef31.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. "На данный момент ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров. Я думаю, важно помнить, как это развалилось: ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают", - сказал Кирби.Он подчеркнул, что США не перестают предпринимать усилия, чтобы вновь были достигнуты договоренности о гуманитарных паузах. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231203/udary-1913464246.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911887618_107:0:1428:991_1920x0_80_0_0_da95f82506c2850e9fd939f545b289fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, катар, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров, заявил Белый дом

Белый дом: Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам о заложниках

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
«
"На данный момент ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров. Я думаю, важно помнить, как это развалилось: ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что США не перестают предпринимать усилия, чтобы вновь были достигнуты договоренности о гуманитарных паузах.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
При ударах ЦАХАЛ по югу сектора Газа погибли более 60 человек, пишут СМИ
Вчера, 15:57
 
В миреИзраильСШАКатарДжон КирбиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала