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В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I с циркулем в руках - РИА Новости, 03.12.2023
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14:52 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/pamyatnik-1913455914.html
В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I с циркулем в руках
В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I с циркулем в руках - РИА Новости, 03.12.2023
В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I с циркулем в руках
Памятник российскому императору Николаю I, ставшему инициатором грандиозного преобразования центральной части Нижнего Новгорода, открыли в воскресенье в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:52
2023-12-03T14:52
общество
нижний новгород
николай i
александра федоровна
россия
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Памятник российскому императору Николаю I, ставшему инициатором грандиозного преобразования центральной части Нижнего Новгорода, открыли в воскресенье в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости. Монумент, изображающий Николая I с циркулем в руках, напоминает о том, как в ходе посещения Нижнего Новгорода в 1834 году император распорядился переустроить город, дав множество указаний по его благоустройству. На постаменте памятника изображена схема генерального плана Нижнего Новгорода и подпись государя, утвердившего изменения. Монумент установлен в Александровском саду, названном в честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. "То, каким стал наш Нижний Новгород - во многом заслуга именно императора Николая I. По легенде, он застрял на дороге в Нижнем Новгороде и после этого собственноручно прочертил те съезды кремля, которыми мы пользуемся до сих пор. И этот замечательный Александровский сад тоже был разбит по его указу и был первым общественным парком Нижнего Новгорода", – сказал на торжественной церемонии открытия памятника губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова, сейчас в России идёт процесс возрождения исторической памяти, а открытие монумента - это возможность сказать слова благодарности государю Николаю I. "Фигура Николая I для меня ценна тем, что это первый государь, который всерьез составил программы патриотического воспитания и образования великих князей, составил специальный кодекс для своих детей, ввел правила путешествий по России... Пусть для нашей молодежи этот памятник будет таким же стимулом, таким же примером, таким же маяком, как для многих поколений россиян до революции и после революции, когда любовь к России была смыслом жизни", - подчеркнула Громова. Как отмечают историки, визит Николая I в Нижний Новгород в 1834 году стал началом грандиозных преобразований города. Особое внимание монарх обратил на Кремль – ту его часть, где новый собор высился в окружении частных домов. Николай повелел их скупить и сразу же снести, "чтобы впредь здесь никогда не появлялись". Тогда же было принято "Положение об устройстве губернского города Нижнего Новгорода". Лучшую улицу - Покровскую - предписано было "выпрямить". В те же годы были устроены Верхневолжская и Нижневолжская набережные, разбит Английский сад - первый в истории города общественный парк, созданный в английском стиле и соединяющий обе набережные. На набережных были выложены булыжные мостовые.
https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912146704.html
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нижний новгород
россия
нижегородская область
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общество, нижний новгород, николай i, александра федоровна, россия, нижегородская область, глеб никитин
Общество, Нижний Новгород, Николай I, Александра Федоровна, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I с циркулем в руках

В Нижнем Новгороде открыли памятник императору Николаю I с циркулем в руках

© Фото : Нижегородская епархия Русской Православной ЦерквиПамятник российскому императору Николаю I
Памятник российскому императору Николаю I - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Нижегородская епархия Русской Православной Церкви
Памятник российскому императору Николаю I
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Памятник российскому императору Николаю I, ставшему инициатором грандиозного преобразования центральной части Нижнего Новгорода, открыли в воскресенье в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент, изображающий Николая I с циркулем в руках, напоминает о том, как в ходе посещения Нижнего Новгорода в 1834 году император распорядился переустроить город, дав множество указаний по его благоустройству. На постаменте памятника изображена схема генерального плана Нижнего Новгорода и подпись государя, утвердившего изменения. Монумент установлен в Александровском саду, названном в честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I.
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«
"То, каким стал наш Нижний Новгород - во многом заслуга именно императора Николая I. По легенде, он застрял на дороге в Нижнем Новгороде и после этого собственноручно прочертил те съезды кремля, которыми мы пользуемся до сих пор. И этот замечательный Александровский сад тоже был разбит по его указу и был первым общественным парком Нижнего Новгорода", – сказал на торжественной церемонии открытия памятника губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как отметила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова, сейчас в России идёт процесс возрождения исторической памяти, а открытие монумента - это возможность сказать слова благодарности государю Николаю I.
«
"Фигура Николая I для меня ценна тем, что это первый государь, который всерьез составил программы патриотического воспитания и образования великих князей, составил специальный кодекс для своих детей, ввел правила путешествий по России... Пусть для нашей молодежи этот памятник будет таким же стимулом, таким же примером, таким же маяком, как для многих поколений россиян до революции и после революции, когда любовь к России была смыслом жизни", - подчеркнула Громова.
Как отмечают историки, визит Николая I в Нижний Новгород в 1834 году стал началом грандиозных преобразований города. Особое внимание монарх обратил на Кремль – ту его часть, где новый собор высился в окружении частных домов. Николай повелел их скупить и сразу же снести, "чтобы впредь здесь никогда не появлялись". Тогда же было принято "Положение об устройстве губернского города Нижнего Новгорода". Лучшую улицу - Покровскую - предписано было "выпрямить". В те же годы были устроены Верхневолжская и Нижневолжская набережные, разбит Английский сад - первый в истории города общественный парк, созданный в английском стиле и соединяющий обе набережные. На набережных были выложены булыжные мостовые.
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ОбществоНижний НовгородНиколай IАлександра ФедоровнаРоссияНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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