Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега
Киссинджер: Западный берег должен быть передан под контроль Иордании
© AP Photo / Susan WalshБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не гарантирует спокойной обстановки в регионе в дальнейшем, заявил в беседе с изданием Politico бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
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"Решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится. <...> Я считаю, что Западный берег нужно передать под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль", — подчеркнул он.
Политик также отметил, что от Вашингтона требуются более активные действия для предотвращения эскалации конфликта.
Отмечается, что интервью у Киссинджера взяли 18 октября. Оно стало одним из последних, а возможно, последним в его жизни.
Экс-госсекретарь Генри Киссинджер умер 30 ноября у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.
С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.
Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.