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Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега - РИА Новости, 03.12.2023
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15:31 03.12.2023 (обновлено: 16:29 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/palestina-1913460191.html
Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега
Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега - РИА Новости, 03.12.2023
Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега
Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не гарантирует спокойной обстановки в регионе в дальнейшем, заявил в беседе с изданием... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:31
2023-12-03T16:29
в мире
израиль
сша
генри киссинджер
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не гарантирует спокойной обстановки в регионе в дальнейшем, заявил в беседе с изданием Politico бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. &quot;Решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится. &lt;...&gt; Я считаю, что Западный берег нужно передать под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль&quot;, — подчеркнул он.Политик также отметил, что от Вашингтона требуются более активные действия для предотвращения эскалации конфликта. Отмечается, что интервью у Киссинджера взяли 18 октября. Оно стало одним из последних, а возможно, последним в его жизни.Экс-госсекретарь Генри Киссинджер умер 30 ноября у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.
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в мире, израиль, сша, генри киссинджер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Генри Киссинджер, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега

Киссинджер: Западный берег должен быть передан под контроль Иордании

© AP Photo / Susan WalshБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не гарантирует спокойной обстановки в регионе в дальнейшем, заявил в беседе с изданием Politico бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«

"Решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится. <...> Я считаю, что Западный берег нужно передать под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль", — подчеркнул он.

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Политик также отметил, что от Вашингтона требуются более активные действия для предотвращения эскалации конфликта.
Отмечается, что интервью у Киссинджера взяли 18 октября. Оно стало одним из последних, а возможно, последним в его жизни.
Экс-госсекретарь Генри Киссинджер умер 30 ноября у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.
С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.
Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.
 
В миреИзраильСШАГенри КиссинджерХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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