https://ria.ru/20231203/palestina-1913460191.html

Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега

Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега - РИА Новости, 03.12.2023

Киссинджер в последнем интервью предложил решение проблемы Западного берега

Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не гарантирует спокойной обстановки в регионе в дальнейшем, заявил в беседе с изданием... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:31

2023-12-03T15:31

2023-12-03T16:29

в мире

израиль

сша

генри киссинджер

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не гарантирует спокойной обстановки в регионе в дальнейшем, заявил в беседе с изданием Politico бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. "Решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится. <...> Я считаю, что Западный берег нужно передать под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль", — подчеркнул он.Политик также отметил, что от Вашингтона требуются более активные действия для предотвращения эскалации конфликта. Отмечается, что интервью у Киссинджера взяли 18 октября. Оно стало одним из последних, а возможно, последним в его жизни.Экс-госсекретарь Генри Киссинджер умер 30 ноября у себя дома в Коннектикуте в возрасте ста лет.С 1969 по 1975 год он работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1973 по 1977 год занимал пост государственного секретаря США.Киссинджер — лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных сил США (1945), президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медали Свободы (1986) и других наград.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912905911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сша, генри киссинджер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году