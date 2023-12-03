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Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками" - РИА Новости, 03.12.2023
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04:07 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/palestina-1913407146.html
Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками"
Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками" - РИА Новости, 03.12.2023
Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками"
Лидер Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал его ускорить судебный процесс над... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T04:07
2023-12-03T04:07
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
хамас
международный уголовный суд
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал его ускорить судебный процесс над "израильскими военными преступниками", сообщает палестинское агентство новостей WAFA. "Президент упомянул о своей сегодняшней встрече с Каримом Ханом... в ходе которой он призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными преступниками за преступления, совершенные и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме", - пишет агентство. В субботу Хан прибыл в Рамаллу, где у него были назначены встречи с президентом, премьер-министром и министром юстиции Палестины. В четверг прокурор МУС также побывал в Израиле по просьбе и приглашению выживших и семей жертв атак 7 октября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231203/gaza-1913406714.html
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в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, хамас, международный уголовный суд, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, ХАМАС, Международный уголовный суд, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками"

WAFA: лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал его ускорить судебный процесс над "израильскими военными преступниками", сообщает палестинское агентство новостей WAFA.
«
"Президент упомянул о своей сегодняшней встрече с Каримом Ханом... в ходе которой он призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными преступниками за преступления, совершенные и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме", - пишет агентство.
В субботу Хан прибыл в Рамаллу, где у него были назначены встречи с президентом, премьер-министром и министром юстиции Палестины. В четверг прокурор МУС также побывал в Израиле по просьбе и приглашению выживших и семей жертв атак 7 октября.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Не менее 14 человек погибли при обстреле лагеря в Газе, сообщают СМИ
03:41
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаМахмуд АббасХАМАСМеждународный уголовный судООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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