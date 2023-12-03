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Совет по американо-исламским отношениям осудил атаку на лагерь Джабалия

Совет по американо-исламским отношениям осудил атаку на лагерь Джабалия - РИА Новости, 03.12.2023

Совет по американо-исламским отношениям осудил атаку на лагерь Джабалия

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) в соцсети Х осудил последнюю атаку израильской армии на лагерь для беженцев Джабалия в секторе Газа и заявил, что РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T02:49

2023-12-03T02:49

2023-12-03T02:49

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

сша

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) в соцсети Х осудил последнюю атаку израильской армии на лагерь для беженцев Джабалия в секторе Газа и заявил, что сброшенные на него бомбы оплачены американскими налогоплательщиками. "Сегодня мы осудили последнее "израильское военное преступление дня" после того, как более 100 мужчин, женщин и детей были убиты в результате взрыва жилых домов в лагере для беженцев Джабалия... Это американские бомбы, сброшенные на мирное население, оплаченные долларами американских налогоплательщиков", - говорится в сообщении организации. В субботу палестинское агентство Safa сообщило, что более 100 человек погибли в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html

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сектор газа

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, сша