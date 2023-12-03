https://ria.ru/20231203/oruzhie-1913505800.html

"Уничтожают все": в США рассказали о российском оружии против дронов ВСУ

"Уничтожают все": в США рассказали о российском оружии против дронов ВСУ - РИА Новости, 03.12.2023

"Уничтожают все": в США рассказали о российском оружии против дронов ВСУ

Российская армия эффективно использует реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-С" против ВСУ, тщетно пытающихся компенсировать недостаток артиллерии РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:32

2023-12-03T21:32

2023-12-03T21:32

технологии

россия

ссср

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская армия эффективно использует реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-С" против ВСУ, тщетно пытающихся компенсировать недостаток артиллерии дронами, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."У них (русских. —Прим. ред.) есть РСЗО "Град", выпускающая по заданной местности огромное количество ракет, уничтожая все на этой площади. Также есть РСЗО "Торнадо-С" с управляемыми ракетами. <…> У нее выше дальность поражения, чем у американского HIMARS", — отметил он.Берлетик подчеркнул, что еще одной проблемой для беспилотников ВСУ стали мощные российские системы РЭБ."У России есть серьезные системы радиоэлектронной борьбы, которые не дают украинским FPV-дронам достичь цели", — добавил бывший морпех.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.РСЗО "Торнадо-C" калибра 300 миллиметров используется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры."Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель.

https://ria.ru/20231203/udar-1913481606.html

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технологии, россия, ссср, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша