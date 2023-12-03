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Оренбуржье улучшило свои позиции в рейтинге ESG инвестпривлекательности - РИА Новости, 03.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:06 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/orenburzhe-1913438103.html
Оренбуржье улучшило свои позиции в рейтинге ESG инвестпривлекательности
Оренбуржье улучшило свои позиции в рейтинге ESG инвестпривлекательности - РИА Новости, 03.12.2023
Оренбуржье улучшило свои позиции в рейтинге ESG инвестпривлекательности
Оренбургская область улучшила свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности на основе ESG-принципов и поднялась с седьмого на четвертое место среди... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:06
2023-12-03T12:06
оренбургская область
оренбургская область
национальное рейтинговое агентство
денис паслер
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Оренбургская область улучшила свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности на основе ESG-принципов и поднялась с седьмого на четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на отчет Национального Рейтингового Агентства. "По концепции устойчивого развития в регионе действует особая экономическая зона "Оренбуржье" - так было запланировано нами еще на этапе проектирования. Наши резиденты соблюдают ESG-принципы. Привлекая инвестиционные проекты в наш регион, мы ориентируемся не только на экономические параметры, но и на экологичность, ответственность компаний. Речь о природосберегающих технологиях, культуре труда, соответствии производства современным запросам", – сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер. По его словам, этот подход дает результат. Оренбургская область вошла в число 10 регионов в стране, которые повысили свой рейтинг в 2023 году по итогам ежегодного аналитического исследования инвестпривлекательности регионов в контексте устойчивого развития.
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оренбургская область, национальное рейтинговое агентство, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Национальное рейтинговое агентство, Денис Паслер

Оренбуржье улучшило свои позиции в рейтинге ESG инвестпривлекательности

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Оренбургская область улучшила свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности на основе ESG-принципов и поднялась с седьмого на четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на отчет Национального Рейтингового Агентства.
"По концепции устойчивого развития в регионе действует особая экономическая зона "Оренбуржье" - так было запланировано нами еще на этапе проектирования. Наши резиденты соблюдают ESG-принципы. Привлекая инвестиционные проекты в наш регион, мы ориентируемся не только на экономические параметры, но и на экологичность, ответственность компаний. Речь о природосберегающих технологиях, культуре труда, соответствии производства современным запросам", – сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Паслер.
По его словам, этот подход дает результат. Оренбургская область вошла в число 10 регионов в стране, которые повысили свой рейтинг в 2023 году по итогам ежегодного аналитического исследования инвестпривлекательности регионов в контексте устойчивого развития.
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Оренбургская областьОренбургская областьНациональное рейтинговое агентствоДенис Паслер
 
 
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