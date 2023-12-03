https://ria.ru/20231203/obstrely-1913397210.html

ВСУ 12 раз обстреляли ДНР

ВСУ 12 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 03.12.2023

ВСУ 12 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 30 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:11

2023-12-03T00:11

2023-12-03T00:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 30 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БпЛА. На горловском три обстрела из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 30 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка. Отмечается, что поступали сведения о ранении двух мирных жителей в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913390537.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, россия, украина, происшествия