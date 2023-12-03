https://ria.ru/20231203/obstrel-1913508050.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 22 снаряда, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:58

2023-12-03T21:58

2023-12-03T21:58

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 22 снаряда, в том числе кассетных, калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 18.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)... 19.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)... 19.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 16.30 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. С 17.20 по 19.40 мск по этому населенному пункту было выпущено еще 11 снарядов такого же калибра. Представительство добавляет, что с 17.30 по 18.25 мск украинские войска выпустили по Ясиноватскому району шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231203/donetsk-1913444461.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, украина, нато, сцкк, вооруженные силы украины