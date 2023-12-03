https://ria.ru/20231203/obstrel-1913484829.html

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона - РИА Новости, 03.12.2023

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона

Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами промышленную зону израильского города Ашкелон. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:32

2023-12-03T18:32

2023-12-03T18:32

в мире

ашкелон

израиль

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами промышленную зону израильского города Ашкелон. "Мы обстреляли целенаправленным ракетным залпом промышленную зону в Ашкелоне", - говорится в заявлении бригад "Аль-Кудс". В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231203/obstrel-1913456305.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ашкелон, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году