https://ria.ru/20231203/obstrel-1913484829.html
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона - РИА Новости, 03.12.2023
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона
Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами промышленную зону израильского города Ашкелон. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:32
2023-12-03T18:32
2023-12-03T18:32
в мире
ашкелон
израиль
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 3 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами промышленную зону израильского города Ашкелон. "Мы обстреляли целенаправленным ракетным залпом промышленную зону в Ашкелоне", - говорится в заявлении бригад "Аль-Кудс". В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231203/obstrel-1913456305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашкелон, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ашкелон, Израиль, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял промышленную зону Ашкелона
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял ракетами промышленную зону Ашкелона