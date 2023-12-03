https://ria.ru/20231203/obstrel-1913438218.html
При обстреле Донецка пострадали две женщины
При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 03.12.2023
При обстреле Донецка пострадали две женщины
Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:08
2023-12-03T12:08
2023-12-03T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По подтверждённой информации, в результате обстрела Ленинского района, ранение получили женщины 1984, 1995 годов рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали две женщины
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы 1984, 1995 годов рождения