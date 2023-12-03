https://ria.ru/20231203/obstrel-1913438218.html

При обстреле Донецка пострадали две женщины

При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 03.12.2023

При обстреле Донецка пострадали две женщины

Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:08

2023-12-03T12:08

2023-12-03T12:12

специальная военная операция на украине

донецк

ленинский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По подтверждённой информации, в результате обстрела Ленинского района, ранение получили женщины 1984, 1995 годов рождения", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html

донецк

ленинский район

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Дарья Буймова

донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия