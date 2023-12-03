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При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.12.2023 (обновлено: 12:12 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/obstrel-1913438218.html
При обстреле Донецка пострадали две женщины
При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 03.12.2023
При обстреле Донецка пострадали две женщины
Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:08
2023-12-03T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По подтверждённой информации, в результате обстрела Ленинского района, ранение получили женщины 1984, 1995 годов рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html
донецк
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донецк, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали две женщины

При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы 1984, 1995 годов рождения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По подтверждённой информации, в результате обстрела Ленинского района, ранение получили женщины 1984, 1995 годов рождения", - написал Кулемзин.
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЛенинский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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